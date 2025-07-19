19 января 1943 года в великий праздник Крещения Господнего буглаевцы расстреляли в д. Фундаминка 13 родственников партизан, включая 6 детей.

Как рассказал прокурор района Андрей Комаров, накануне вечером в штаб отряда в д. Меркуловичи пришел староста д. Фундаминка и заявил, что в деревню к своим семьям прибыли партизаны. Утром отряд подняли по тревоге, и каратели на подводах двинулись в Фундаминку.

Из показаний предателей Родины Кондратьева, Сазонова следует, что буглаевцы приехали в деревню в полном составе, человек 20, все они были в белых маскировочных халатах. Возглавили отряд Буглай и Пархомов. У Буглая имелся список жителей деревни, подлежащих аресту. Его заместитель Пархомов отправил полицейских арестовать людей. Через некоторое время они доставили арестованных и завели к Буглаю. В их числе были старики, женщины и дети.

Из воспоминаний свидетеля Борбусевой, в доме которой останавливался Буглай перед расстрелом: «Через некоторое время в мой дом привели арестованных: Ерохова Якова, его жену и трех детей, немого старика Солодкова Ивана с женой и двумя детьми, Леванькова Ивана с тещей Павлюковой Софьей, Дергачева Николая с сыном 8 лет. Всего было арестовано 13 человек. Допрашивал их Буглай. Он расспрашивал о родных, где они находятся. Его интересовали партизаны. Затем всех арестованных вывели из дома, и полицейские повели их в сторону усадьбы Варшавского Ивана. Поставили их спинами к дороге, сзади стали полицейские».

Из материалов дела следует, что вскоре из дома вышел Буглай, вооруженный автоматом. Он подошел к полицейским и отдал команду стрелять. Стреляли из винтовок, автоматов, стрелял и Буглай. «Послышались крики и плачь. Мне стало очень страшно, и я отошла от окна, – расскажет потом на суде Борбусева. – Когда стрельба закончилась, я вновь подошла к окну и увидела, как один из полицейских ходил около трупов и производил выстрелы в расстрелянных». Об этом свидетельствуют и показания Сазонова: «После произведенных выстрелов люди упали на снег и признаков жизни не подавали. Однако Пархомов подошел к убитым и каждому выстрелил из пистолета в голову. По его словам, это он делал для того, чтобы быть уверенным, что никому не удастся остаться в живых».

Спустя некоторое время в дом Бобрусевой зашел Пархомов и приказал полить ему на руки. «Полей мне на руки. Хочу смыть паразитскую кровь», – заявил он.

После расстрела каратели поехали по домам грабить имущество. Затем часов в 6-7 вечера покинули деревню. Хоронить расстрелянных местному населению они запретили, заявив: «Пусть собаки лежат». И только на другой день, когда появились вновь, разрешили похоронить убитых в общей яме.

И это был уже не первый случай расправы в этой деревне: 20 ноября 1942 года буглаевцы загубили 9 местных жителей.

Татьяна ТИТОРЕНКО