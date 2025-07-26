Как рассказал прокурор района Андрей Комаров, в начале 1943 года отряд Буглая «Белая команда» разъезжал по населенным пунктам Прибор, Зорька, Веселый Пахарь, где разграблял имущество крестьян и чинил зверства над мирными гражданами. «В деревне Прибор буглаевцы арестовали 4 человека из числа партизанских семей: Марченко, фамилии трех других арестованных не припомню. О судьбе этих 4 человек мне ничего не известно. Два сына арестованного Марченко находились в моем партизанском отряде», – расскажет на суде свидетель Петр Матюшков, уроженец Анастасьевки.

2 февраля 1943-го буглаевцы с группой немцев выезжали на карательную операцию против партизан в район поселка Веселый Пахарь, во время которой была расстреляна обнаруженная в лесу делянка и убиты в ней три партизана, из них одна женщина. «Вечером того же дня в п. Веселый Пахарь мы обстреляли и сожгли дом Степаненко Герасима. Находившийся в нем партизан Казонак Григорий выбил окно, через которое бежали члены семьи Герасима. Вступив в бой с карателями, Григорий погиб в горящем доме», – расскажет потом на суде предатель Родины Николай Ильенков. Одновременно буглаевцы забросали гранатами соседний дом, в котором находились партизаны Тимофей Степаненко и его отец. Тимофею удалось бежать, а отец был схвачен и расстрелян.

На следующий день утром каратели в количестве 25-30 человек прибыли в поселок. Часть из них уехала в лес на кордон. Примерно через час на санях буглаевцы привезли 5 арестованных мужчин и мальчика лет 12. Находившиеся на кордоне два дома лесников были сожжены, имущество разграблено. Арестованных завели в крайний дом, расположенный рядом с сожженным. Там их допрашивал Буглай. Во время допроса людей избивали. Через некоторое время раздетых до нижнего белья, без обуви их вывели из дома. Буглай приказал всех расстрелять.

«В окно дома я видел, как буглаевцы подвели к изгороди около усадьбы Степаненко Федора лесников Старостенко Кузьму, Слесарева Аврама, Таленкова, проживавших на лесном кордоне, а также Киреенко Андрея, жителя деревни Селец, и его племянника, мальчика лет 12, жителя п. Веселый Пахарь. Каратели поставили арестованных лицом к изгороди около усадьбы Степаненко Федора, 6-8 полицейских встали сзади и открыли по ним огонь из винтовок. Люди падали на снег, – следует из воспоминаний свидетеля Леонида Буслова. – После расстрела в дом зашел один из карателей и приказал зарыть расстрелянных, назвав их бандитами. Я вместе с другими жителями поселка погрузили трупы людей, отвезли их на кладбище, сложили в одну яму и закопали».

5 марта того же года «Белая команда» во главе с Буглаем выезжала в Зорьку. По сообщениям, полученным в жандармерии, там вновь появился партизанский отряд Курипа, который они должны были ликвидировать. Но приехав в указанную деревню, партизан не обнаружили. Мирное население тоже скрылось в лесу. Тогда Буглай приказал сжечь деревню. Пучками горящей соломы каратели подожгли дома. В этот день населенный пукт, насчитывающий более 70 дворов, был сожжен полностью. Весь скот (50 коров, 20 лошадей и не менее двух свиней) буглаевцы угнали с собой.

Татьяна ТИТОРЕНКО