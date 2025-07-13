На территории района находится множество захоронений жертв войны. Среди них есть увековечивающие память о погибших мирных жителях от рук карателей из полицейского подразделения «Белая команда» под командованием А.И. Буглая.





Буглаевцы зверствовали не только на Будакошелевщине, от их рук пострадали жители Чечерского, Рогачевского, Кормянского районов нашей области, а также других областей республики. На счету данного подразделения многочисленные карательные операции, жертвами которых становились в основном старики, женщины и дети. Многих из карателей осудили военным трибуналом в послевоенное время, многие были убиты в боях с партизанами и наступающей Красной армией, но самому Буглаю удалось уйти на Запад, где он легализовался и проживал в США.

В настоящее время прокурором района Андреем Комаровым в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, возбужденного в апреле 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, проводится работа по сбору доказательств вины Буглая в совершении военных преступлений против мирного населения для последующей дачи им юридической оценки как актам геноцида белорусского народа. Основным источником доказательств вины А.И. Буглая являются материалы архивных уголовных дел, расследовавшихся уже после войны в отношении бывших членов «Белой команды». На их страницах зафиксированы жуткие подробности злодеяний, чинившихся карателями против мирного населения.

Так, из протокола бывшего члена «Белой команды» Николая Сазонова следует, что с декабря 1942 года их карательное подразделение базировалось в деревне Меркуловичи Чечерского района. Сперва они размещались в домах местных жителей, а потом заняли бывшее колхозное здание. Перед отрядом была поставлена задача ведения борьбы с партизанами, их связными и родственниками. В то время командиром карательного отряда был Пархомов, но через две недели в отряд прибыл Буглай, который стал командиром, а Пархомов – его заместителем. Изначально их отряд не имел названия. Но вскоре, по приказу немецкой комендатуры, отряду было присвоено наименование «Белая команда» и каждому его члену предписывалось носить нашивку на рукаве с надписью на немецком языке «Белая команда». После отряд стал пополняться за счет полицейских Кормянской, Буда-Кошелевской, Чечерской районных полиций. Выезжая на операции в зимнее время, каратели одевали белые маскировочные халаты.

Из протокола допроса обвиняемого Владимира Белькина в части злодеяний, происходивших на территории Буда-Кошелевского и Уваровичского районов, следует, что в начале апреля 1943 года отряд Буглая прибыл в д. Дербичи для разгрома партизанского отряда «Буря», которым были заняты 3 деревни: Рогинь, Культура и Лозов. По прибытии буглаевцы вместе с немцами перешли в наступление на занимаемую оборону партизанского отряда, завязались большие бои. Партизаны оказали упорное сопротивление. Так, за д. Культура бой продолжался 4 дня, за д. Рогинь – 10 дней и за д. Лозов – 4-5. Только после 20-дневных боев партизанский отряд отступил в лес, а деревни были заняты карателями. Все они с общим количеством более 1000 дворов были сожжены, у жителей изъято более 1000 голов скота.

«Я лично со своим 3-м взводом в это время принимал непосредственное участие в боях против советского партизанского отряда «Буря», в бою руководил своим взводом, отдавал команды по открытию огня, наступлению, перебежкам, а также лично стрелял по партизанам. Кроме этого, мною вместе с полицейскими взвода у мирного населения деревень Культура, Рогинь и Лозов было изъято до 220 голов скота, подожжено свыше 100 дворов, от огня которых загорались соседние дома, в результате чего все эти 3 деревни были полностью сожжены», – расскажет потом об этой операции буглаевцев в ходе следствия и суда предатель Родины Белькин.

Еще более чудовищные показания даны им относительно судьбы жителей названных деревень: «Во время этой же операции, т.е. в апреле месяце 1943 года, при занятии Рогини 1-м взводом отряда Буглая в помещении спиртоварочного завода были обнаружены, а затем за связь с партизанами арестованы до 45 человек советских граждан, жителей этой деревни. После ареста все они были доставлены в деревню Дербичи и заключены под стражу в отдельный дом. Здесь они были подвергнуты допросу немецким комендантом. Затем 15 человек из-под стражи были освобождены, а остальные 30 человек на второй день, т.е. в апреле месяце 1943 года, в поле за Дербичами были расстреляны. Расстрелом 30 человек советских граждан руководил лично я».

Получив приказ от Буглая, арестованных, в числе которых были 6 мужчин пожилого возраста, 19 женщин и 5 детей в возрасте до 5 лет, построили среди кустарников. «На расстоянии 25 метров от группы советских граждан я выбрал и указал места для установки 3 ручных пулеметов, а вокруг пулеметов и в промежутках между ними поставил 12 полицейских с винтовками. Полицейские заняли указанные мною места, и я отдал команду «огонь». После этого был одновременно открыт огонь, через одну минуту все 30 человек были убиты. Затем трупы расстрелянных были зарыты в одну общую яму. Закапывать их отправили 10 жителей Дербич».

Сейчас в Дербичах на месте захоронения жертв расстрела установлены два обелиска с выбитыми на них именами 20 погибших мирных жителей.Поселок Культура, некогда располагавшийся вблизи Рогини, полностью уничтоженный в ходе картельной операции буглаевцев, уже не был восстановлен.

И это всего лишь малая часть того, что творили нелюди в нашем районе. О других преступлениях буглаевцев читайте в следующем номере «Авангарда».

Татьяна ТИТОРЕНКО