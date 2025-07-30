29 июля в 21.55 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в г. Буда-Кошелево по ул. Кирова.

В результате пожара уничтожен салон и лакокрасочное покрытие автомобиля «Opel Vectra», 1997 г.в. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает:

Проводку автомобиля следует ремонтировать в специализированных организациях, имеющих на данный вид деятельности разрешение. Необходимо избегать установки дополнительного электрического оборудования самостоятельно, без помощи специалиствов. В блоке предохранителей используйте элементы защиты только заводского изготовления.

Выполняя эти требования, риск возникновения возгорания будет минимален. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.