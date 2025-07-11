По состоянию на 8.30 утра в результате прохождения дождя и сильного ветра в Гомеле и области зафиксировано 16 случаев падения деревьев: 4 в Рогачевском районе, 3 в Буда-Кошелевском, по 2 в Гомеле, Жлобинском и Светлогорском районах, по 1 в Гомельском, Добрушском и Лоевском районах.

Работники МЧС 8 раз привлекались на уборку и распиловку упавших деревьев.

Случаев травмирования людей и повреждения кровель не выявлено. Отключенные от электроснабжения потребители отсутствуют.

Сегодня синоптики прогнозируют дожди и грозы с усилением ветра, будьте внимательны и осторожны.

Гомельщина официально