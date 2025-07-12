Такая компенсация положена, в частности, при досрочном расторжении контракта в связи с его нарушением со стороны нанимателя.

Так, согласно ч. 5 ст. 261-5 Трудового кодекса при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта работнику выплачивается минимальная компенсация в размере трех среднемесячных заработков.

«При этом важно понимать, что согласно ч. 2 ст. 41 ТК факт нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора устанавливается уполномоченным органом надзора за соблюдением законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом либо может быть установлен нанимателем самостоятельно», – пояснили в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

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