В двух районах Беларуси введены запреты на посещение лесов. По остальной Беларуси действуют ограничения. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.



В связи с погодными условиями ограничения введены во всех районах Гомельской области, а в Брагинском и Хойникском — запреты. Ограничения также затронули 13 районов Минской области, а также по три района в Витебской и Могилевской областях.

Граждан призывают воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, перед тем как отправиться в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.