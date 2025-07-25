24 июля в 12.43 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Броды.
В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и имущество внутри строения. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия происшествия – неосторожное обращение с огнем.
МЧС в очередной раз напоминает: на приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, но только при соблюдении следующих условий:
- использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.
- места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.
- процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.
- по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
- использование для розжига костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением специально предназначенных для этого) не допускается.