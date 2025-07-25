24 июля в 12.43 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Броды.

В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и имущество внутри строения. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия происшествия – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает: на приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, но только при соблюдении следующих условий: