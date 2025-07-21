Форма обучения – заочная, продолжительность – 1 год (сессии), стоимость – ориентировочно 2600 белорусских рублей за одного слушателя (без учета питания и проживания).

Планируется, что лица, получившие образование в рамках новой специальности, в течение срока обучения пройдут соответствующие мероприятия профессионального отбора и после окончания вуза будут приняты на службу (государственную службу) на должности следователей (по аналогии с лицами, имеющими среднее специальное юридическое образование).

Требования к кандидатам:

лица, имеющие высшее образование (либо студенты 3-х курсов, обучающиеся в Минске);

не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности;

не имеющие явных отклонений психического и физического развития, которые могут воспрепятствовать в дальнейшем приему на службу (соответствие кандидатов иным критериям для приема на службу будет устанавливаться после зачисления на обучение).

По всем интересующим вопросам следует обращаться в Буда-Кошелевский РОСК по тел. 7-22-54.