Горячая пора уборочной страды в разгаре. Пока механизаторы Гомельской области «снимают сливки» с полей, профсоюзные инспекторы следят: не экономят ли на безопасности тех, кто кормит страну? Результаты мониторинга хозяйств Буда-Кошелевского района показали: проблемы есть, но они решаемы.





Первым делом профсоюзные проверяющие заглянули не в бункеры комбайнов, а в… термосы механизаторов. Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич подчеркивает:

— Горячее питание — не привилегия, а необходимость. Водитель, который целый день с полной отдачей трудится в кабине на жаре, должен сбалансированно питаться. Иначе — упадок сил, невнимательность, а значит, и риск травм.

В этом плане проверяющие фиксируют полный порядок: полевые кухни работают, вода в достатке. Технический инспектор Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Алексей Федоренко тщательно изучил содержимое аптечек в технике:

— Всё должно быть не просто «для галочки», а в полной готовности. Разбитая коленка — мелочь, но, если вовремя не обработать, может доставить немало неприятностей и еще долго о себе напоминать. А что говорить о более серьезных травмах?

Основное оснащение техники соответствует нормам: исправные огнетушители, противопожарное оборудование, медаптечки с актуальными препаратами. Главное нарушение обнаружилось в ремонтной зоне одного из хозяйств. Вместо специальных металлических подставок для техники использовались деревянные колодки. Алексей Федоренко поясняет:

— Это прямая угроза жизни и здоровью работников. Многотонная техника требует специальных приспособлений для ремонта. Деревянные подпорки могут не выдержать нагрузки в любой момент.



Все замечания зафиксированы, руководству хозяйств выданы предписания с конкретными сроками устранения недостатков.

— Хорошо, что основные моменты — инструктажи, оснащение техники, условия для отдыха — соблюдены, — отмечает председатель райкома профсоюза АПК Валентина Ксензова. — Но расслабляться нельзя: безопасность — это постоянный процесс.

— Высокие показатели уборки — это важно. Но главный приоритет — чтобы каждый механизатор вернулся домой здоровым. Только так можно говорить о настоящей эффективности работы, — подытожил Михаил Жукевич.

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