В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за хулиганство на железной дороге. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на пресс-службу ведомства.





На днях неизвестные положили камни на путях железнодорожного переезда в Крупском районе. Это стало причиной экстренного торможения пассажирского поезда Минск — Витебск. Работники милиции оперативно установили виновников. Ими оказались два восьмиклассника.

В МВД рассказали, что в июле подобные случаи участились — зарегистрировано 11 фактов. Во всех применялось экстренное торможение, позволившее избежать крушения состава и жертв. Большинство подобных происшествий зафиксировано в сельской местности.

«Увеличение числа подобных случаев связано в первую очередь с появлением свободного времени у подростков во время каникул и отсутствием контроля со стороны взрослых. Родители должны объяснить детям, что подобные «шалости» могут повлечь за собой крушение поезда и многочисленные человеческие жертвы», — отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что подкладывание на пути посторонних предметов наказывается штрафом до BYN 420, повреждение рельсов или других путевых объектов — до BYN 2,1 тыс. Если же суд усмотрит в таких действиях хулиганство, можно получить до 10 лет лишения свободы. Если дети, совершившие правонарушения, не достигли возраста административной либо уголовной ответственности, отвечать придется родителям.

Всего в первой половине текущего года в Беларуси зарегистрировано 18 правонарушений, создающих угрозу безопасному движению железнодорожного транспорта. Кроме оставления посторонних предметов на рельсах это еще и разбитие стекол в подвижном составе, повреждение средств сигнализации, централизации и блокировки. В 11 случаях виновными оказались несовершеннолетние.