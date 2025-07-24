В Минздраве напомнили, что бешенство — это опасное заболевание, которым болеют животные и люди. В ведомстве рассказали, что необходимо делать в целях предупреждения заражения бешенством и какие действия предпринять, если произошел контакт с зараженным животным. Об этом пишет sb.by со ссылкой на Минздрав.

В целях предупреждения заражения бешенством необходимо:

соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно, в обязательном порядке, предоставлять своих питомцев в ветеринарное учреждение по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства;

при заболевании животного либо при появлении симптомов, не исключающих бешенство, а также в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин обязательно обращаться к ветеринарному специалисту для установления 10-дневного наблюдения за животным или выяснения причины его смерти;

избегать контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными.

В Минздраве отметили, что не следует приносить домой диких животных:

«Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством. Нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких. Не рекомендуется забирать с улицы бездомных либо больных животных, но, если взяли, нужно найти возможность в короткий срок показать питомца ветеринарному врачу и сделать животному профилактическую прививку против бешенства».

В случаях, когда контакта с животным, даже внешне здоровым, избежать не удалось (укусы, царапины, слюна), необходимо:

провести первичную обработку места контакта: тщательно промыть струей воды с мылом;

при наличии раны — после промывания с мылом обработать края раны 5-процентной настойкой йода или любым спиртосодержащим антисептиком;

наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в организацию здравоохранения. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, курс профилактических прививок.

Очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по возможности) меры в отношении животного: его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения. За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта.

Также в Минздраве обратили внимание на неукоснительное исполнение субъектами хозяйствования правил содержания животных, а также обеспечение мероприятий по профилактике бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных на предприятиях (хозяйствах), занятых их разведением и содержанием.

«Помните, что бешенство — это абсолютно смертельное заболевание. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным, в том числе проведение иммунизации против бешенства», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что за последнюю неделю в Могилевской и Витебской областях зарегистрировано 2 случая массового контакта людей с больными бешенством животными. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что контактировали с зараженными животными 16 человек: в одном случае это был безнадзорный кот, во втором — овца. В настоящее время в целях недопущения заболевания граждане получают антирабическое лечение по полному курсу (антирабический иммуноглобулин в комбинации с антирабической вакциной). Санслужбой областей и специалистами Минздрава проведены все необходимые мероприятия — ситуация остается на контроле.