Открытие прямого рейса Алматы — Минск — Алматы привнесет новое дыхание в туристический обмен между Беларусью и Казахстаном, заявили в Национальном агентстве по туризму по итогам прошедшей в Минспорте рабочей встречи с участием представителей туристической сферы Беларуси и казахстанского перевозчика — АО «Авиакомпания «SCAT».

В нацагентстве напомнили, что авиакомпания SCAT с 10 августа запускает прямой рейс Алматы — Минск — Алматы, открывая новые возможности для путешественников и укрепляя связи между нашими странами.

— Участники прошедшей 15 июля рабочей встречи подчеркнули, что открытие рейса станет мощным стимулом для увеличения туристического потока в обе страны, — проинформировали специалисты. — Стороны также договорились об информационном и маркетинговом обмене, что позволит эффективнее продвигать туристические направления Беларуси и Казахстана среди граждан обеих стран, представлять туристические продукты и услуги на профильных выставках и мероприятиях, а также делиться опытом в сфере развития туризма.

Полеты по направлению Алматы — Минск — Алматы будут осуществляться по средам и воскресеньям. Эксперты туротрасли полагают, что вылеты дважды в неделю подойдут как для туристических поездок, так и для деловых визитов.

На сайте перевозчика указано, что первый рейс в Минск из Алматы стартует 10 августа в 05:30 по местному времени, прибытие в Национальный аэропорт Минск — в 09:00. Стоимость билета — от 191 евро. Время в пути — 5 часов 30 минут. Вылет из Минска в 10:00, прибытие в Алматы в 17:05.

Авиакомпания SCAT была основана в 1997 году. Штаб-квартира расположена в Шымкенте, Казахстан. Флот перевозчика состоит из воздушных судов Boeing и Bombardier. Первый рейс в Минске компания планирует осуществить на самолете Boeing 737 вместимостью 186 мест экономкласса.

Алматы — крупнейший город Казахстана, который на протяжении почти 70 лет был столицей республики. Сегодня его называют «южной столицей», поскольку по интенсивности экономической, общественной и культурной жизни это действительно столичный город. Алматы располагается в предгорьях Заилийского Алатау, поэтому практически из любой точки города в ясную погоду можно увидеть горные вершины, опоясывающие Алматы с юга. В окрестностях Алматы расположен целый ряд исторических и природных памятников, в том числе ледовый каток «Медео», горнолыжный курорт «Шымбулак», Большое Алматинское озеро, Тургеньское ущелье, Иссыкский курган и др.

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