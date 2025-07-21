Около 6% жителей Беларуси имеют инвалидность. Это порядка 550 тысяч человек. Причем большая часть из них, не менее 225 тысяч, имеют II группу инвалидности. Им помогают интегрироваться в общество, развивать профессиональные компетенции, производят выплаты и формируют доступную среду.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты напомнили белорусам об изменениях для людей с инвалидностью, которые начали работать с 2025 г. Одно из них, к примеру, затрагивает финансовые интересы. В ведомстве уточнили, что по запросам родителей детей-инвалидов введена норма, связанная с выплатой пособия на детей старше 3 лет в одной семье при достижении ребенком-инвалидом 18 лет. Раньше пособие назначали только до достижения ребенком-инвалидом совершеннолетия, если в семье были другие ребятишки.

Появились преференции и в системе пенсионного обеспечения. В частности, отцы-инвалиды получили право на досрочную пенсию по возрасту. Если отец воспитывает ребенка без участия матери, он вправе досрочно выйти на пенсию на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста. Напомним, что белорусские мужчины по закону выходят на заслуженный отдых в 63 года.

Еще одна норма пенсионного обеспечения затрагивает интересы детей-инвалидов. В случае потери кормильца им теперь устанавливают дополнительное повышение пенсии. По сути, особенный ребенок вправе получать две пенсии – по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Раньше дети-инвалиды могли рассчитывать только на одну из двух социальных выплат.

Кроме того, стало больше возможностей досрочно использовать семейный капитал. С 2025 г. семейный депозит можно вложить в приобретение ассистивных устройств для людей с нарушениями слуха.

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