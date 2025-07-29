С этого года заявление на назначение пенсии по возрасту можно подавать за месяц до дня рождения и в течение месяца после него. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

«Раньше оформлять пенсию нужно было в своей день рождения в органе по труду, занятости и социальной защите: женщинам — в 58 лет, мужчинам — в 63 года, то есть в момент наступления общеустановленного пенсионного возраста. С этого года заявление можно подавать за месяц до дня рождения или в течение месяца после. Упрощенный порядок назначения пенсий касается только выплат по возрасту. Данный порядок не касается пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. За выплатой по инвалидности следует обращаться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца», — пояснили в ведомстве.

В Минтруда отметили, что документы для назначения пенсии в отношении своих работников должен своевременно предоставлять работодатель, и он несет за это ответственность. Наниматель должен выяснить, есть ли необходимость запрашивать справки о зарплате за период работы до 1 января 2003 года, когда в стране не велся персонифицированный электронный учет сведений о работниках, убедиться в корректности внесения записей в трудовой книжке и разобраться, хватает ли данных о стаже.

«Если по каким-то причинам человек не работал перед тем, как достиг общеустановленного пенсионного возраста, ему придется самостоятельно заниматься сбором и передачей всех документов. Первый шаг — обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства, где расскажут, что необходимо предпринять в зависимости от особенностей трудовой биографии», — пояснили в Минтруда.

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