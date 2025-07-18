Для тех, кто хочет провести лето с пользой, и попутно улучшить свое финансовое положение, в государственной службе занятости предлагают подходящий вариант – оплачиваемые временные работы.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты пояснили, что такой вид занятости доступен для разных видов труда и не требует специальной подготовки.

Участвовать в оплачиваемых временных работах могут следующие категории граждан:

официально зарегистрированные безработные;

имеющие постоянную официальную работу, но желающие подработать в отпуске;

пенсионеры;

студенты в свободное от учебы время.

Круглый год белорусам предлагают временные оплачиваемые работы в сфере ЖКХ, а также связанные с сортировкой вторичного сырья. А в сезон, к примеру, соискателей направляют на работу в сельскохозяйственные предприятия на покос травы и уборку урожая картофеля, свеклы, моркови, капусты, яблок. Можно получить дополнительный доход на работах по благоустройству и озеленению: гражданам предлагают заняться уборкой парков и скверов, озеленением территорий и наведением порядка в местах захоронений.

В ведомстве уточнили, что на оплачиваемых временных работах граждане могут заработать минимум 30 руб. в день, а максимальный доход – до 70 руб. В отдельных регионах временным помощникам готовы платить даже порядка 110 руб. за смену. Итоговая сумма заработка будет зависеть от производительности труда работника.

Чтобы поучаствовать в программе оплачиваемых временных работ, гражданам нужно обратиться в службу занятости по месту жительства. С соискателями заключают срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Предусмотрен и еще один бонус – временных работников бесплатно подвозят к месту работы.

В пресс-службе Минтруда и соцзащиты подчеркнули, что такие виды работ организованы во всех регионах Беларуси. В первом полугодии на временные оплачиваемые работы вышли почти 15,5 тыс. белорусов, практические треть из них безработные граждане – 5,5 тыс. человек.

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