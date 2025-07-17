Со 101-годовщиной со Дня образования района жителей Будакошелевщины поздравил председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль: «Этот день мы встречаем с радостью и гордостью за славное прошлое, с надеждой и уверенностью в его счастливом будущем. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды, чтобы остаться навсегда в милом тихом уголке, имеющем свой колорит и неповторимый облик. История района отмерена десятилетиями созидательного труда, борьбы и побед поколений, живших на этой земле. С благодарностью вспоминаем всех тех, кто стоял у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые сражались на фронтах, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Гордимся трудовыми подвигами будакошелевцев в мирное время. Особо хочу обратиться к нашей молодежи. Вы – наша опора, от вас зависит будущее района, области и страны в целом. Дерзайте, творите, достигайте вершин, пополняйте историю родного края своими делами и достижениями, приумножая его богатство и славу».

От имени районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета Валентин Ундруль пожелал всем жителям крепкого здоровья, мира и благополучия, а Будакошелевщине – процветания.



Творческие коллективы и индивидуальные исполнители района подарили зрителям незабываемые яркие номера и хорошее настроение.

