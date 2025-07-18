В рамках визита Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец посетил детский дома семейного типа в г. Буда-Кошелево.

Виктория и Алексей Новиковы воспитывают 9 детей, 7 из которых приемные. Решение о создании такой большой семьи Новиковы приняли в 2015 году. Сегодня они уже опытные родители-воспитатели, которые создавали уют и подарили свою ласку и тепло многим детям, по воле судьбы оказавшимся без родителей.

Семья ведет подсобное хозяйство, и немалое, для того, чтобы у ребят всегда были свежие домашние продукты питания. Одних коров только 4, а еще свиньи, огород. Виктория – мастерица на все руки: печет пироги, сама варит сыры, хорошо шьет.

Визит главы ведомства прошел в теплой атмосфере. Министр пообщался с ребятами и хозяйкой дома во время чаепития, расспросил об успехах детей в учебе, жизни и планах семьи, а также вручил детям подарки.

