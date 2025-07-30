В рамках выполнения Плана реализации в Гомельской области межведомственной программы «Забота» сегодня для несовершеннолетних провели экскурсию по действующим экспозициям картинной галереи им. Е.Е. Моисеенко. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Виктор Никитин и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько пообщались с подростками и напомнили им о правилах безопасности в период летних каникул, а также недопустимости совершения противоправных действий.