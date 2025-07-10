Из-за сильного ветра повалены деревья.

По состоянию на 21.00 зафиксировано 11 случаев падения деревьев в четырех районах — Рогачевском, Буда-Кошелевском, Лоевском, Светлогорском, а также в Гомеле.

В двух районах, Ветковском и Жлобинском, в результате непогоды произошли отключения света.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, отряды МЧС задействованы в устранении последствий непогоды.

Дожди и грозы с усилением ветра прогнозируются на Гомельщине сегодня и завтра. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя.

Гомельщина официально