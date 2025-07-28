В день памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1037-летия крещения Руси, который отмечается 28 июля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень по местному времени в православных храмах и монастырях Русской православной церкви прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!», сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

В БПЦ напомнили:

— Традиция единовременного перезвона в ознаменование дня крещения Руси и как призыв к общей молитве уже более 10 лет объединяет расположенные на канонической территории Московского Патриархата православные храмы и монастыри. В этот день по благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в храмах и монастырях Беларуси пройдут торжественные богослужения с совершением по окончании Божественной литургии молебна.

В православном церковном календаре дата 28 июля (15 июля по старому стилю) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (ок. 960-1015), крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.

Впервые празднование Дня крещения Руси на государственном уровне прошло в 1888 году, когда со времени принятия христианства отмечалось 900 лет. В СССР в 1988 году прошли торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси. Юбилейные мероприятия прошли в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Великом Новгороде, Киеве и других городах.

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