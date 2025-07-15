В январе — июне 2025 года в секторах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br12,4 млрд, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января — июня 2024 года, сообщили БЕЛТА в Белстате.



В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br12,1 млрд, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Снижение темпа производства обусловлено более поздними сроками начала уборки и заготовки кормов в текущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 902,4 тыс. т, молока — 4582,6 тыс. т, яиц получено 1945,8 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока — 98,1%, яиц — 88%.

На 1 июля 2025 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2 млн.