В Беларуси киберпреступность снизилась на 18%, сообщил журналистам начальник управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Сергей Замаро, передает корреспондент БЕЛТА.

«На уровне государства выстроена четкая система противодействия киберпреступности. В частности, принята в 2019 году Концепция информационной безопасности, благодаря которой в правоохранительных органах есть специальные подразделения, формируется и создано нормативно-правовое регулирование противодействия киберпреступности, — рассказал Сергей Замаро. — Благодаря этим мерам в текущем году наблюдается тенденция снижение киберпреступности. Эту тенденцию можно наблюдать на уровне 18%».

Удельный вес киберпреступлений в общем количестве всех зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 27%. Преобладают мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий и хищения, совершаемые путем модификации компьютерной информации. Сумма причиненного киберхищениями ущерба также осталась практически неизменной (около Br40 млн).

На межведомственных заседаниях рабочей группы в Генеральной прокуратуре разработан алгоритм взаимодействия территориальных подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел.

Функционирует автоматизированная система обработки информации Национального банка и других информсистем МВД, что позволяет обмениваться данными и блокировать незаконные финансовые операции в онлайн-режиме при наличии данных о преступлении.