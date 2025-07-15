Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» очень важен и полезен, сказал журналистам участник из России Артемий Запоев. Сегодня ребята посещают Совет Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

«С родными у меня будет много чего обсудить, поделиться всеми впечатлениями, которые я получил на этом форуме, — рассказал Артемий Запоев. — Считаю, что данный форум очень полезен для Содружества. Мне стали очень близки все наши республики, я узнал о них много нового. Меня сроднило со всеми участниками, хочется дружить с ними».



По словам молодого человека, Беларусь ему очень понравилась. «Страна мне понравилась своей солнечностью, теплом, природой. Очень много парков, интересная архитектура. И народ очень добрый, гостеприимный — это тоже очень приятно. Всем рекомендую познакомиться со всеми достопримечательностями Минска, погулять по лесам и паркам страны, потому что это все очень красиво», — отметил он. По словам молодого человека, Беларусь ему очень понравилась. «Страна мне понравилась своей солнечностью, теплом, природой. Очень много парков, интересная архитектура. И народ очень добрый, гостеприимный — это тоже очень приятно. Всем рекомендую познакомиться со всеми достопримечательностями Минска, погулять по лесам и паркам страны, потому что это все очень красиво», — отметил он.

Еще одна участница форума из России Арина Родина также в восторге от нашей страны. «В Беларуси мы уже много дней. Мне все очень понравилось, гостеприимно, нас очень вкусно кормили, встречали», — дополнила она.

Девушка подчеркнула, что народы СНГ очень схожи, она подружилась со многими ребятами. И больше всего на нее произвела впечатление экскурсия в «Хатынь». «Очень памятное место. Было много эмоций», — подчеркнула Арина.