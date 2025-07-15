Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» очень важен и полезен, сказал журналистам участник из России Артемий Запоев. Сегодня ребята посещают Совет Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам молодого человека, Беларусь ему очень понравилась. «Страна мне понравилась своей солнечностью, теплом, природой. Очень много парков, интересная архитектура. И народ очень добрый, гостеприимный — это тоже очень приятно. Всем рекомендую познакомиться со всеми достопримечательностями Минска, погулять по лесам и паркам страны, потому что это все очень красиво», — отметил он.
Еще одна участница форума из России Арина Родина также в восторге от нашей страны. «В Беларуси мы уже много дней. Мне все очень понравилось, гостеприимно, нас очень вкусно кормили, встречали», — дополнила она.
Девушка подчеркнула, что народы СНГ очень схожи, она подружилась со многими ребятами. И больше всего на нее произвела впечатление экскурсия в «Хатынь». «Очень памятное место. Было много эмоций», — подчеркнула Арина.
Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые проходит в Беларуси. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Память и единство поколений» станет напоминанием о том, как важно сохранять историю и единство. В форуме принимают участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.