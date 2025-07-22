Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 июля из-за гроз, ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, грозы, местами при грозах ожидаются сильные ливни, в дневные часы возможен град. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами ожидается шквалистое усиление с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет плюс 21-27 градусов.-0-