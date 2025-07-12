Доступны они в расширенных и базовых пакетах провайдера

«Белтелеком» сообщил о запуске вещания сразу двух новых телеканалов. Речь о «Зале суда» и «Лапки LIVE». Доступны они станут в некоторых пакетах провайдера.

«Зал суда» появился с 11 июля на 80-й кнопке. Это канал, говорят в пресс-службе оператора, как раз для любителей судебных драм. Телезрителей ждут громкие процессы, резонансные дела и реальные истории. Также в эфире концентрировано покажут известные проекты «Судебные страсти», «Дела семейные. Новые истории», «Час суда», «Зал суда. Битва за деньги», «Бракоразводные процессы».

А уже с 12 июля 96-я кнопка абонентов ряда пакетов «Белтелеком» покажет контент телеканала «Лапки LIVE». Он как раз и будет круглосуточным, а в центре вещания – всевозможные животные. Кстати, программы созданы при поддержке зоопсихологов.