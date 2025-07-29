Медицинская справка действительна в течение календарного года с момента выдачи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В связи с приближением нового учебного года в ведомстве обратили внимание родителей на условия, связанные с получением медицинской справки о состоянии здоровья учащихся. «Ежегодно проводится диспансеризация учащихся (преимущественно в месяц рождения ребенка) с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, которая предоставляется в учреждение образования. Напоминаем, что медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи. Например, если медицинская справка выдана в ноябре 2024 года, то она действительна до ноября 2025 года», — рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем родители первоклассников получают медицинскую справку к началу учебного года в обязательном порядке.

belta.by