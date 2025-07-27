Как гласит пословица, что летом соберешь, то зимой на столе найдешь. Многие стараются сохранить лето в банке и закатывают как можно больше ягод, фруктов, овощей, грибов. Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у земляков, делают ли они заготовки на зиму.

Наталья КЕТАЛЬ с сыном Станиславом, жители д. Недойка:

– Очень люблю делать закатки. Уже наварила варенья, запаслась компотами. Сейчас заготавливаю огурцы, помидоры, салаты. У меня большая семья, и все мы не представляем стол без вареной картошки с малосольным огурцом. Сегодня, конечно, все можно купить в магазине, но старшие дети с удовольствием берут на учебу варенье, соленья, потому что приготовленные с любовью домашние закатки всегда вкуснее.

Анна КАЗАКЕВИЧ, жительница д. Потаповка:

– Консервацией не занимаюсь, потому что моя тетя – самая лучшая хозяюшка – обеспечивает нас с мамой вкуснейшими домашними закатками. Она заготавливает на зиму разные соленья и варенья. Самые любимые – это салат из баклажанов и клубничное варенье. А если нужна помощь, я всегда ей помогаю.

Семья Кристины и Руслана АНДРЕЕВЫХ из райцентра:

– У родителей есть огород, на нем они выращивают ягоды, фрукты и овощи. В сезон кушаем все свежее, а на зиму готовим варенье, компоты, огурцы, помидоры, грибы, разные салаты. Благодаря стараниям мамы у нас в морозильнике всегда есть замороженные ягоды, в сборе которых участвуем и мы.

Инна КОСТЯНКО, фото автора