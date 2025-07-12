Практический семинар собрал в Мозыре председателей Советов депутатов базового уровня. Темой обсуждения стало строительство жилья, улучшение инфраструктуры и обновление в Год благоустройства.

Участники семинара ознакомились со знаковыми объектами, строящимися и возведенными недавно, например, с центром «Полесье-Арена». Побывали в микрорайоне «Бобры», где менее чем за год ввели в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома.

Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич проинформировала о концепции государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2030 года. Определены аспекты в стройкомплексе Мозырского района и всей области, которым представители депутатского корпуса должны уделять особое внимание.

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