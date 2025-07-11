Примечательно, что событие приурочили к очередной годовщине образования Буда-Кошелевского района. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, главный санитарный врач района Сергей Антонов.

Обращаясь к присутствующим, главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов обозначил значимость данного события как для медиков, так и для жителей Будакошелевщины. Станислав Евгеньевич отметил, что новый кабинет, оснащенный современным оборудованием, позволил объединить проведение медицинских манипуляций – ФГДС и колоноскопию – в одном помещении, оказывать населению быструю и качественную помощь.

Почетные гости перерезали символическую красную ленту и ознакомились с работой медицинского объекта.

Эндоскопический кабинет обустроен с учетом всех санитарных норм, имеется кабинет врача, обустроенный необходимой программой, подключением сети Интернет, а также комната пробуждения после наркоза. Что немаловажно, расположен кабинет в шаговой доступности от приемного отделения. Таким образом, медики смогут проводить экстренные манипуляции поступающим пациентам. К слову, ремонтные работы в помещении произвели своими силами, закупили специальные кушетки для проведения врачебных манипуляций.

Прием ведут опытные врачи-эндоскописты Жемшит Батыров и Андрей Олейник, их правая рука – медсестра Ольга Коробкина. ФГДС и колоноскопии – востребованные населением процедуры, проводятся по направлению и на бесплатной основе. По желанию пациентов при колоноскопии медики будут применять наркоз.

Расположен эндоскопический кабинет на первом этаже нового корпуса больницы, для удобства граждан установлены указатели.