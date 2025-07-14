Дни Санкт-Петербурга пройдут в Минске с 14 по 15 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского горисполкома.



В Минск прибыла делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым. Гостей нашей столицы ожидает насыщенная программа, подготовили представители города на Неве и сюрпризы для минчан.

Откроются Дни Санкт-Петербурга в Минске церемонией возложения венков к монументу Победы. Также 14 июля пройдут круглые столы по обмену опытом в различных сферах деятельности: здравоохранении, туризме, молодежной политике и архивном деле.

В частности, по информации Министерства здравоохранения, в составе делегации — руководители Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи (онкологической) имени Н.П.Напалкова, Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медтехнологий, Международного центра сердца и т.д. Планируется, что коллеги посетят Министерство здравоохранения, РНПЦ «Мать и дитя», РНПЦ «Кардиология», РНПЦ детской хирургии, больницы и поликлиники Минска.

Минчане и гости столицы получат возможность совершить виртуальное путешествие в город на Неве, познакомившись с фотовыставкой, которая откроется в ТЦ «Столица» в 13.30 14 июля.

На 15 июля запланирована встреча российской делегации с руководством Минска, на этот же день в плане — диалоги деловых кругов, актуальные для двух городов.

Завершатся Дни Санкт-Петербурга в Минске культурным подарком для минчан: в Большом театре оперы и балета состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.