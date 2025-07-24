В целях благоустройства населенных пунктов Буда-Кошелевским районным Советом депутатов принято решение о проведении на территории сельсоветов встреч с населением. В ходе общения председатели сельских Советов депутатов, управляющие делами сельисполкомов разъясняют гражданам вопросы благоустройства земельных участков, объектов и участков общего пользования, соблюдения природоохранных и иных норм и правил. Населению также вручаются памятки по благоустройству.

Такие мероприятия не только способствуют укреплению взаимодействия местных органов власти с населением, но и предоставляют возможность жителям задать волнующие их вопросы.