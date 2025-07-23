Вопросы, с которыми граждане обратились к главе района, в основном касались благоустройства и ремонта дорог.

Житель аг. Октябрь попросил установить дополнительные неровности на ул. Школьной населенного пункта. По словам заявителя, по дороге часто проезжают сельскохозяйственные машины, установленные ГАИ знаки по скоростному режиму не всегда соблюдаются, а на улице играют дети. Вопрос оборудования спящих полицейских данным гражданином поднимался и ранее. Ввиду того, что мнения людей, проживающих на этой улице, по количеству и наличию спящих полицейских разошлись, было принято решение об установлении такового в одном месте. Глава района поручил комиссионно изучить ситуацию еще раз и оборудовать спящие полицейские согласно заключению ГАИ. Также мужчина просил оборудовать на их улице контейнерные площадки для сбора мусора. Так как в ближайшее время в районе будет осуществляться раздельный сбор мусора, это нецелесообразно. Жителям населенных пунктов постепенно будут выданы контейнеры для сортировки мусора. Еще сельчанин поднимал вопросы отсутствия пешеходной дорожки на одном из участков дороги, удаления аварийных деревьев на ул. Школьной. Ответственными службами одно из деревьев признано аварийным, в ближайшее время его уберут. На деревьях возле дома заявителя будет произведена только санитарная обрезка.

Горожанка обратила внимание на подъездную дорогу к Тихиничам. В связи с погодными условиями отдельные ее участки и обочину размыло. Женщина отметила, что дорожные службы проводят грейдирование согласно регламенту, но в данный момент ситуация вышла из-под контроля. Аналогичный вопрос волновал жительницу н.п. Брилево. Во время дождя к дому подъехать невозможно, на дорогах ямы. С похожей проблемой пришла и жительница ул. Калинина. Ранее уличную дорогу подсыпали, и теперь вода идет на придомовые территории. Кроме того, на дороге опять образовались ямы. Валентин Ундруль поручил заинтересованным службам района выехать на места, еще раз изучить ситуацию, осуществить подсыпку обозначенных участков, провести, где необходимо, грейдирование и рассмотреть вопрос водоотведения.

Жительница п. Рекорд пожаловалась на плохую подъездную дорогу к гражданскому кладбищу в н.п. Ветка. Дорога проходит по полю, по землям сельхозпредприятия, на одном из участков образовалась яма, и гражданка просит положить плиту, чтобы закрыть ее. Ввиду того что к данному кладбищу есть и другая подъездная дорога через населенный пункт, ремонт полевой дороги производиться не будет.

Женщина с ул. Лавриновича посетовала, что при выполнении работ по капитальному ремонту дома (проживает она на 1-м этаже) в ходе реконструкции тепловых сетей распилили ее покрытие пола (цельный брус), который она недавно поменяла, и укладывают кусками. Такая бесхозяйственность не нравится хозяйке квартиры. Гражданка также недовольна качеством выполнения работы подрядчиками по восстановлению полов. Глава района поручил ответственным службам разобраться в сложившейся ситуации.