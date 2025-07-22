Какая сложилась гидрологическая обстановка на реках и озерах Беларуси, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На реках наблюдались колебания уровней воды. На Соже у Кричева улучшились условия для работы речного транспорта, а на Днепре у Речицы уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство.

«По состоянию на 21 июля на Западной Двине, Вилии, Соже, Немане у агрогородка Белица, Днепре на участке Орша — Могилев, Березине на участке Борисов — Бобруйск и Припяти у Пинска наблюдается рост уровней воды с интенсивностью до 50 см за сутки. На остальном протяжении указанных рек отмечается спад уровней воды», — рассказали гидрологи.

На притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и на притоке Березины реке Бобр у деревни Куты уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы, Соже у Славгорода и Гомеля наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта.

Температура воды находится в пределах от 16 до 23 градусов в реках, в водоемах — от 21 до 24 градусов.

«В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков», — добавили в Белгидромете.