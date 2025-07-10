Что делать, если есть сомнения в правильности баланса на карте, разъяснили в Банковском процессинговом центре, информирует БЕЛТА.



«Технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра, был успешно устранен. Все балансы по банковским платежным карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» приведены в актуальное состояние. Операции с использованием банковских платежных карточек осуществляются в штатном режиме. В случае, если у вас возникли сомнения в актуальности остатка по вашей банковской платежной карточке, просим обращаться за разъяснениями в банк, выдавший карточку», — говорится в сообщении.

В центре также обратили внимание на то, что несоответствие остатка, в том числе и отрицательный остаток, может возникнуть по причинам, не связанным с возникшим сбоем, например, по результатам обработки валютно-обменных операций, наличии возвратов, требований в автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) и другим причинам.