Основная тема – социально-экономическое развитие региона. Артем Сергеевич рассказал, что по итогам прошлого года район стал вторым в области по социально-экономическому развитию. В текущем году все отрасли народного хозяйства продолжают демонстрировать поступательное развитие. По итогам первого полугодия отмечается рост инвестиций в основной капитал, поступлений в бюджет, что свидетельствует об уверенной работе предприятий.

В сельском хозяйстве также виден прирост продукции животноводства: увеличивается продуктивность КРС и растет производство мяса птицы. Этому способствовал введенный в эксплуатацию в прошлом году птичник возле н.п. Теклевка.

Есть положительные тенденции в экспорте товаров. Основные поставщики – РУП «Белоруснефть-Особино», ООО «Вахавяк Плюс» и ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат». В районе создано 7 новых малых предприятий, зарегистрировано более 20 индивидуальных предпринимателей.

В завершение встречи Артем Гришай призвал железнодорожников в пятилетку качества трудиться на рабочих местах с максимальной самоотдачей. Это позволит району и в дальнейшем развиваться. «Только от нашей совместной работы зависит то, куда мы будем двигаться дальше», – отметил заместитель председателя.