Торжественное закрытие XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет сегодня в Летнем амфитеатре. Какие еще мероприятия ждут гостей масштабного форума, корреспонденту БЕЛТА сообщили в дирекции фестиваля.

Трогательную сказку без слов «Дюймовочка» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена покажут в Белорусском театре «Лялька». Известная каждому ребенку история о крошке, которая попадала в разные сложные ситуации, для взрослых покажется не простой волшебной выдумкой, а повестью о принятии, попытке соответствовать чужим представлениям и вписаться в мир, где тебя не понимают. Психологический подтекст постановки усиливается тем, что в спектакле не произносится ни одной фразы и все переживания героев видны через поступки и отношение к другим. Витебские кукольники приглашают в театр в 11.00 и 13.00.

Жюри XXXIV Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск» ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции в 11.00.

В музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» в 12.00 проведут презентацию выставки «Кремли и святыни».

На площадь Свободы в 13.00 приглашают всех желающих посмотреть на выступление участников V областного праздника-конкурса «Модный дивертисмент».

Российский певец Сергей Любавин выступит в концертном зале «Витебск» в 16.00. Вместе с ним в программе примут участие артистки Катерина Голицына, Виктория Алешко, Анна Благова.

Финал акции МВД «За безопасность — вместе!» соберет активных жителей и гостей Витебска на площади Победы. В этом году в интерактивном мероприятии можно выиграть горный велосипед.

В рамках дней Союзного государства в областной филармонии запланирован проект «Голоса наших душ». На сцене выступят хор Сретенского монастыря и Митрополичий хор Минска. Духовные и эстрадные песни можно будет услышать в 18.00.

Московский драматический театр «Сфера» представит в фестивальной столице спектакль «Раскас» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Истории, объединенные темой любви, артисты расскажут и покажут в 18.00 в Национальном академическом драматическом театре им. Якуба Коласа.

Торжественное закрытие фестиваля, в 34-й раз собирающего в Витебске творческих людей из разных стран, состоится в 20.30 на главной сценической площадке — в Летнем амфитеатре. Также зрители встретятся с участниками конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Вокалисты исполнят славянский хит в сопровождении оркестра. По итогу первого конкурсного дня лидирует представитель Италии — Доменико Барбера, получивший высшую оценку жюри — 70 баллов. Конкурсанты из Казахстана (Алмагуль Батталиева) и Армении (Давид Киракосян) делят второе место с 68 баллами. Четверку лидеров замыкает белоруска Лера Бернатович — у нее 67 баллов. Вечером решится, кто же из участников завоюет Гран-при.