В рамках встречи Людмила Адамовна обсудила ряд важных социально-экономических вопросов, касающихся жизни района. Особое внимание уделила сфере образования. Она отметила успехи стобалльников централизованного экзамена и выпускников с аттестатами особого образца, подчеркнув, что их достижения – это результат не только личного труда, но и поддержки педагогов и родителей.

Важной темой встречи стало здоровье работников лесхоза. Людмила Кураликова напомнила о необходимости своевременной диспансеризации и ответственного отношения к своему самочувствию, особенно в условиях напряженного трудового графика.

Обсудили и пожарную безопасность: статистику возгораний в районе в текущем году и важность строгого следования правилам безопасности.

Отдельно затронули и проблемы молодежи, включая употребление спиртных напитков и наркотических веществ. Людмила Адамовна порекомендовала активнее вовлекать молодое поколение в спорт, культуру и общественную жизнь, чтобы создать для них здоровую среду для развития.