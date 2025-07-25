Владимир Владимирович акцентировал внимание на ключевых направлениях развития района. Также он подробно остановился на вопросах строительства квартир, физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкции стадиона, напомнил присутствующим об обновленных правилах благоустройства, призвав к их строгому соблюдению.

Во время диалога работники подняли ряд вопросов. В частности, их волновало благоустройство кладбища возле аг. Неговка, необходимость подсыпки ям на ул. Ленина и Пушкина, а также ремонт освещения пешеходной дорожки по ул. Ленина. Кроме того, работники предприятия поднимали вопросы, касающиеся прочистки ливневой канализаций по ул. 50 лет Октября и водопонижения на улицах райцентра. Все обозначенные вопросы взяты заместителем председателя на контроль.