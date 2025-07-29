В Буда-Кошелевском РОЧС в связи с Днем пожарной службы чествовали лучших работников.

На мероприятии присутствовали председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, начальник ОВД райисполкома Александр Мисников, заместитель начальника Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Надежда Ратникова, Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко.

Приветсвенный адрес от начальника областного управления МЧС Сергея Дичковского зачитал исполняющий обязанности начальника районного отдела по ЧС Сергей Козлов: «Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Днем пожарной службы Республики Беларусь. Пусть спорится работа, а каждый новый день приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. Пусть вам всегда сопутствует удача и каждый последующий год станет временем перемен к лучшему, шагом вперед в реализации всех прогрессивных замыслов. В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, процветания, оптимизма и плодотворного труда на благо нашей Родины!»

Затем Сергей Анатольевич вручил сотрудникам заслуженные награды. За профессионализм, инициативу и оперативность, проявленные при решении возложенных задач, добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также в связи с празднованием Дня пожарной службы грамотой Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь награждены работники пожарной аварийно-спасательной части №1 районного отдела по ЧС: спасатель-пожарный старший сержант внутренней службы Федор Зайцев, водитель старшина внутренней службы Максим Федорцов, мастер-спасатель старшина внутренней службы Алексей Лавренов. За соблюдение служебной дисциплины, точное и неукоснительное выполнение поручений руководства, участие в общественной жизни, а также в связи с празднованием Дня пожарной службы благодарность Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» объявлена начальнику дежурной смены ПАСЧ №1 районного отдела по ЧС старшему лейтенанту внутренней службы Станиславу Привалову.

Со словами поздравления к спасателям обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай: «Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но одним из самых благородных. По первому сигналу опасности вы готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий. Работа в экстремальных условиях предъявляет вам особые требования – умение быстро принимать решения, от которых зависит безопасность, жизнь и здоровье людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищения у жителей нашего района. На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасения людей и имущества при возгорании, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь людям в трудным ситуациях. Невзирая на выходные и праздники, сложные погодные условия, вы всегда оперативно реагируете на сигналы о помощи, профессионально и добросовестно выполняете свой служебный долг. Вашу работу трудно переоценить, но цена у нее все-таки есть – это спасенные человеческие жизни». От имени районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета Сергей Анатольевич пожелал спасателем крепкого здоровья, семейного счастья, поддержи родных и близких и доблести в благородном деле защиты родной земли от огненной стихии.

За добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, значительный вклад в деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с празднованием Дня пожарной службы благодарности Буда-Кошелевского районного Совета депутатов удостоены: мастер-спасатель ПАСЧ №1 районного отдела по ЧС старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Павлюков, мастер-спасатель ПАСЧ №1 прапорщик внутренней службы Андрей Гришманов, помощник дежурной смены районного отдела по ЧС капитан внутренней службы Александр Савенок. Награды вручил Сергей Халдай.

Приказом МЧС Республики Беларусь очередное специальное звание на одну ступень выше специального, предусмотренного по занимаемой должности, «старший прапорщик внутренней службы» присвоено водителю ПАСЧ прапорщику внутренней службы Денису Полякову, водителю ПАСЧ №2 прапорщику внутренней службы Андрею Васильеву. Нагрудным знаком «Выдатнік» награжден ПАСЧ №1 прапорщик внутренней службы Дмитрий Кузнецов.

За образцовое и качественное выполнение оперативно-служебных и боевых задач, многолетнюю образцовую службу и в связи с празднованием Дня пожарной службы юбилейная медаль «170 год пажарнай службе Беларусі» вручена старшему инструктору-спасателю ПАСЧ №1 старшему прапорщик внутренней службы Сергей Евсеенко, водителю ПАСЧ №1 прапорщикувнутренней службы Анатолию Масленченко, нагрудный знак «165 год пажарнай службе Беларусі» – мастеру-спасателю ПАСЧ старшему прапорщику внутренней службы Дмитрию Павлюкову, спасателю-пожарному ПАСЧ №2 старшине внутренней службы Александру Овсянкову, мастеру-спасателю ПАСЧ №2 прапорщику внутренней службы Михаилу Гришенкову.

Крепкого здоровья, успехов в нелегкой службе и семейного благополучия пожелали спасателям представители церкви Сергий Пешко и Вадим Грицков.

К слову, в этом году коллектив РОЧС пополняет свои ряды. На должность начальника дежурной смены ПАСЧ №1 районного отдела по ЧС назначен лейтенант внутренней службы Максим Тоторов.