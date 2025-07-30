Белорусам до 17 ноября 2025 года нужно уплатить три вида имущественных налогов — транспортный, земельный и на недвижимость. Но есть и те, кому положены льготы. Важно также помнить, что налоги уплачиваются за прошлый год — 2024-й. Все детали, которые нужно знать плательщикам, а это более 3,5 млн человек, рассказали на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский и заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц МНС Денис Терешков.

Сроки уплаты

Плательщиками являются все владеющие недвижимостью в Беларуси, такой как жилые дома, квартиры, гаражи, садовые домики, дачи, коммерческая недвижимость, а также земельными участками и транспортными средствами, которые состоят на учете в ГАИ.

В настоящее время налоговые органы заканчивают исчисление имущественных налогов. В начале августа извещения будут переданы для направления по почте и выгружены в личные кабинеты плательщиков. «Многие, кто пользовался личным кабинетом, обратили внимание, что в прошлом году им приходило извещение еще и на бумажном носителе. Потому что были вопросы, что ряд граждан утратили пароль к личному кабинету, и были определенные нарекания, что бумажного извещения нет и не понимают, как оплатить. В этом году была произведена определенная модернизация: те, кто заходил в личный кабинет, видели всплывающее сообщение «Подтверждаете ли вы свое желание получать извещение электронным способом». Те, кто подтвердил свое согласие, в этом году получат извещение исключительно в электронном виде. На сегодня это порядка 160 тыс. человек. Большинство получат извещения по почте. Все они будут разосланы плательщикам в срок не позднее 1 октября. Налоги подлежат уплате не позднее 15 ноября, но поскольку в текущем году этот день приходится на субботу, то по законодательству срок уплаты налога переносится на первый рабочий день. То есть в этом году надо уплатить налоги не позднее 17 ноября», — обратил внимание Андрей Ковалевский.

Имущественные налоги уплачиваются физлицами по истечении года. «То есть в текущем году мы платим налоги за 2024 год. Поэтому если кто-то в 2024 году владел недвижимостью, транспортными средствами, несмотря на то, что на сегодня квартира или автомобиль проданы, налоги за 2024 год уплачиваются. И, соответственно, не платят в этом году налоги те, кто приобрел имущество в 2025 году. Налоги за 2025 год будут уплачиваться в 2026 году», — пояснил начальник главного управления.

По его словам, в каждом извещении подробно приведен расчет налогов по каждому виду объекта, будь то налог за квартиру, за земельный участок или за транспортное средство. Также указаны контактные телефоны налоговых органов, которые исчисляли налог, то есть всегда можно связаться, если есть какие-то вопросы. А в личном кабинете плательщика на сайте налоговых органов можно ознакомиться с объектами недвижимости, облагаемыми налогом, есть функционал, который позволяет внести корректировки. И эти правки сразу, в онлайн-режиме, становятся известны налоговым органам. Они проверят по государственным информационным ресурсам, достоверна ли информация, которую внес плательщик. При наличии оснований данные будут скорректированы, и плательщик будет уведомлен об измененной сумме налога. Также в извещении есть информация о порядке и способах уплаты. Там есть QR-код, с помощью которого можно попасть на нужную страничку для оплаты в ЕРИП.

«Законодательство не устанавливает никаких запретов: можно одной суммой производить уплату либо распределить частями исходя из финансовых возможностей. Причем система ЕРИП организована таким образом, что через секунду после платежа, если перейти в то же самое меню, уже виден остаток. То есть система настроена очень удобно, комфортно, всегда видно, какая сумма налога подлежит уплате», — добавил Андрей Ковалевский.

Сколько платить

По налогу на недвижимость за одну квартиру с 2022 года льгота отменена. Соответственно, все, кто владеет хотя бы одной квартирой, платят налоги (за исключением льготных категорий граждан). Налог на недвижимость определяется исходя из расчетной стоимости квадратного метра, которая приведена в Налоговом кодексе, площади этой квартиры и ставки налога — для физических лиц она оставляет 0,1%.

«Поэтому за 2024 год, например, налог на квартиру площадью 50 кв.м в Минске составит немногим менее Br50. Если вести речь про областные центры, то если квартира в Бресте, Витебске площадью 50 кв.м, налог на недвижимость составит порядка Br40. Если говорить про крупные города, но уже не областные центры, то там сумма будет еще меньше. Плюс не забываем о том, что если человек владел объектом недвижимости, земельным участком и транспортным средством неполный год, налог ему исчисляется пропорционально количеству месяцев владения. То есть, например, полгода владел квартирой — сумма налога в два раза меньше», — привел примеры начальник главного управления.

В 2024 году немного выросли ставки транспортного налога, но лишь на уровень изменения индекса потребительских цен. «Мы помним, что за 2021, 2022 и 2023 год ставки налога не менялись. За 2024 год ставки налога подросли. Но приведу простой пример. По нашей статистике, самое популярное транспортное средство, которое облагается налогом, — это легковой автомобиль массой от 1750 кг до 2 т. Ставка транспортного налога по нему все предшествующие годы была Br102. Ставка налога за 2024 год, который мы будем уплачивать в текущем году, — Br110. То есть разница всего Br8. Три года ставки не менялись, а сейчас просто произошла индексация. А наименьшая ставка транспортного налога за легковой автомобиль массой до 1,5 т — это Br66 за год. За мотоцикл, к примеру, ставка фиксированная — Br44. Ставки транспортного налога установлены в зависимости от массы транспортного средства, если мы ведем речь о легковушках, либо от количества посадочных мест в автобусе. Индивидуальные предприниматели уплачивают транспортный налог так же, как и физические лица, на основании извещения налогового органа, им не требуется подавать отдельную декларацию», — подчеркнул Андрей Ковалевский.

Кому причитаются льготы

Ряд граждан освобождается от уплаты имущественных налогов. «В большинстве случаев льготы автоматически предоставляются налоговыми органами на основании сведений других госорганов, в частности Минтруда. Только в случае, если по какой-то причине произошел технический сбой, где-то кому-то льгота не была предоставлена, но плательщик имеет на нее право, тогда ему действительно следует обратиться в налоговый орган для уточнения информации и при необходимости предоставить документы. Это больше касается транспортного налога, потому что там одно из условий предоставления льгот — наличие действительного водительского удостоверения. А если есть водительское удостоверение образца СССР, там могут быть нюансы, поскольку учет велся явно не на компьютерах, а в определенных книгах учета, и часть информации могла отсутствовать, ее могли не передать в автоматическом режиме в налоговые органы», — отметил Андрей Ковалевский.

По налогу на недвижимость граждане уплачивают налог в отношении квартир, жилых домов, садовых домиков, дач, гаражей, машиномест и иных объектов недвижимого имущества, которое им принадлежит на праве собственности либо взято ими в лизинг. «В принципе, особых изменений по уплате налога на недвижимость в сравнении с прошлым годом законодательство не претерпело. Общий порядок остался. Налоговые органы самостоятельно рассчитают причитающиеся к уплате суммы налога. Льготные категории граждан также особых изменений не претерпели. У нас, как и в прошлом году, от уплаты налога на недвижимость в отношении одной квартиры освобождаются пенсионеры, инвалиды I и II групп, члены многодетной семьи, военнослужащие срочной и альтернативной службы. Если у данных категорий граждан есть несколько квартир, принадлежащих на праве собственности, то налог на недвижимость нужно будет уплатить за вторую и последующие. Одна квартира — наиболее дорогостоящая — будет освобождаться от уплаты налога. То же самое касается и жилых домов. Если у пенсионера есть два жилых дома, по одному, наиболее дорогому, льгота будет предоставлена налоговым органом автоматически, за второй и последующие жилые дома налог будет выставлен к уплате. Также указанные категории граждан освобождаются от уплаты налогов в отношении всех садовых домиков, всех дач, всех гаражей и всех машиномест, которые им принадлежат», — проинформировал Денис Терешков. Кроме того, предусмотрены льготы для граждан, которые проживают в сельской местности и работают там на сельхозпредприятиях, в медицинских учреждениях, учреждениях образования и социального обслуживания.

По земельному налогу льготы аналогичные. Пенсионеры, инвалиды I и II групп, члены многодетных семей не будут уплачивать земельный налог в отношении одного земельного участка, предоставленного для обслуживания и строительства жилого дома, а также в отношении всех земельных участков, предоставленных для дачного строительства, для ведения садоводства, для строительства гаражей, для огородничества. «То есть чтобы были льготы на все участки, цели предоставления земельного участка должны быть направлены на удовлетворение бытовых потребностей граждан. Если у льготных категорий граждан есть несколько земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома, то льгота будет предоставлена в отношении одного земельного участка, стоимость которого самая большая. В отношении всех остальных гражданину будет направлено извещение на уплату налога. Особых изменений по земельному налогу в текущем году законодательство не претерпело», — обратил внимание Денис Терешков.

Не облагаются транспортным налогом транспортные средства, выпущенные до 1992 года (не включительно, за авто 1992 года выпуска налог надо платить). «Иногда возникали вопросы, особенно когда транспортный налог только вводился, что годы будут якобы сдвигаться. Но нет, это не так. Налоговый кодекс прямо предусматривает: до 1992 года налогом не облагаются, начиная с 1992-го облагаются. Это связано в первую очередь с тем, что именно с 1992 года была сформирована налоговая система Беларуси как отдельного суверенного государства», — разъяснил Андрей Ковалевский.

Кроме того, не облагаются транспортным налогом легковые электромобили. Эта льгота Налоговым кодексом предусмотрена до конца 2025 года. Поэтому, у кого есть именно электромобиль, приводимый в движение исключительно электрическим двигателем, за 2024 год налог уплачивать не потребуется.

Кроме того, предусмотрен ряд дополнительных льгот, например, не требуется уплачивать налог за транспортное средство, предназначенное для использования инвалидами, но при важном условии, что в свидетельстве о регистрации транспортного средства есть соответствующая пометка. «Также не требуется уплачивать транспортный налог за транспортные средства, находящиеся в розыске и прочие выбывшие из обладания собственника в результате противоправных действий иных лиц. Но при этом факт подтверждается заключением уполномоченного органа. Эту информацию налоговый орган получает от органов внутренних дел. Также не облагаются налогом транспортные средства, которые прекратили свое существование вследствие уничтожения, несмотря на то, что они могут быть зарегистрированы до сих пор за физическим лицом. Но факт уничтожения нужно подтвердить документом уполномоченного органа. В случае, если транспортное средство уничтожено, но налог был начислен, необходимо с соответствующим документом обратиться в налоговый орган, который сделает перерасчет налогов», — добавил начальник главного управления.

Ставка транспортного налога понижается на 50%, если транспортное средство зарегистрировано в органах ГАИ на пенсионера по возрасту, инвалида I-II группы, родителя в многодетной семье. Но есть одно важное условие: у такого лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Для инвалидов III группы ставка транспортного налога понижается на 25% при том же условии.

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