Мероприятие прошло на базе недавно открывшегося Дома молодежи, который стал уникальной площадкой для коммуникаций и раскрытия потенциала молодых людей. Организатором конкурса является Министерство образования, координирует проведение Белорусский республиканский союз молодежи.

В четвертом сезоне в адрес комиссии по отбору заявок участников конкурса молодежных инициатив в ноябре 2024 года поступило более 200 заявок, из них 129 прошли первичный отбор. Госфинансирование получили 24 победителя конкурса. Радует, что в их числе проект «Уваравіцкая крынічка» Буда-Кошелевского районного комитета ОО «БРСМ». Сегодня Виктории Горской вручили свидетельство победителя конкурса молодежных инициатив. Все проекты-победители будут профинансированы на общую сумму Br843,2 тыс.

Завершилось мероприятие экскурсией по Минскому городскому Дому молодежи.