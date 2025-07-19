Сегодня в Чечерском районе под эгидой Белорусского общества охотников и рыболовов прошли Гомельские межрайонные соревнования по летней ловле рыбы на поплавочную удочку. В состав команды нашего района вошли Евгений и Владимир Кругляковы, Сергей Прокопенко и Владимир Беланов. По итогам соревнований в личном зачете 1 место у Евгения Круглякова, 2 место у Сергея Прокопенко. Среди юниоров 1 места удостоен Владимир Беланов. Команда нашего района также заняла 1 общекомандное место.

Молодцы! Так держать!