Набор в колледжи в этом году практически в 1,5 раза превышает набор в вузы. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец во время посещения столичных колледжей, передает корреспондент БЕЛТА.

«Набор в колледжи в этом году практически в 1,5 раза превышает набор в вузы. Это говорит о том, что структура подготовки кадров для экономики страны на уровне профтех-, среднего специального и высшего образования на сегодняшний момент сбалансирована и соответствует тем потребностям, которые имеются на рынке труда», — сказал Андрей Иванец.

Министр отметил рост проходных баллов, среднего балла аттестатов и свидетельств о базовом образовании. «Например, по направлению «педагогика» в наших колледжи приходят ребята со средними баллами аттестата и 9,0, и 10,0. Полагаю, что средние проходные баллы будут выше 8,0. Это говорит о том, приходят не только мотивированные, но и очень подготовленные абитуриенты. По другим рабочим профессиям, например, в колледже кулинарии, по целому ряду специальностей имеется конкурс и два, и три человека на место. Опять же, это свидетельство высокой востребованности. Ну и, конечно, подготовка специалистов среднего звена для высокотехнологичных производств, речь идет про автоматизацию, роботизацию, микроэлектронику и другие направления, сегодня тоже востребована у наших 9-классников. Здесь проходные баллы тоже очень высокие», — подчеркнул он. Министр отметил рост проходных баллов, среднего балла аттестатов и свидетельств о базовом образовании. «Например, по направлению «педагогика» в наших колледжи приходят ребята со средними баллами аттестата и 9,0, и 10,0. Полагаю, что средние проходные баллы будут выше 8,0. Это говорит о том, приходят не только мотивированные, но и очень подготовленные абитуриенты. По другим рабочим профессиям, например, в колледже кулинарии, по целому ряду специальностей имеется конкурс и два, и три человека на место. Опять же, это свидетельство высокой востребованности. Ну и, конечно, подготовка специалистов среднего звена для высокотехнологичных производств, речь идет про автоматизацию, роботизацию, микроэлектронику и другие направления, сегодня тоже востребована у наших 9-классников. Здесь проходные баллы тоже очень высокие», — подчеркнул он.

Руководитель образовательного ведомства констатировал, что направления профтехобразования, это более 200 рабочих профессий, полностью соответствуют требованиям реального сектора экономики и ожиданиям заказчиков кадров. «Мы оцениваем насколько рабочие профессии востребованы на рынке труда, поэтому порядка по 70 квалификациям мы приостановили подготовку, соответственно и набор в этом году на уровень профтехобразования. Более чем по 86 квалификациям мы увеличили набор в этом году, исходя именно из заказа кадров», — проинформировал Андрей Иванец. Руководитель образовательного ведомства констатировал, что направления профтехобразования, это более 200 рабочих профессий, полностью соответствуют требованиям реального сектора экономики и ожиданиям заказчиков кадров. «Мы оцениваем насколько рабочие профессии востребованы на рынке труда, поэтому порядка по 70 квалификациям мы приостановили подготовку, соответственно и набор в этом году на уровень профтехобразования. Более чем по 86 квалификациям мы увеличили набор в этом году, исходя именно из заказа кадров», — проинформировал Андрей Иванец.

Более 80% поступающих на уровень среднего специального образования — это выпускники 9-х классов. В этом году на уровень профессионально-технического образования запланировано принять около 28 тыс. абитуриентов, также 38,6 тыс. ребят ожидают колледжи на уровень среднего специального образования.