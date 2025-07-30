Не платите кредиты, штрафы, алименты? Готовьтесь ходить пешком.

О том, как не лишиться водительских прав за долги, рассказывает начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина:

– В соответствии с требованием ст. 60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» судебным исполнителем в отношении должника, в том числе индивидуального предпринимателя, может быть принята мера по обеспечению выполнения исполнительного документа в виде временного ограничения его прав на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил). Подобная мера принимается вне зависимости от суммы долга, если должник не погасил задолженность или уклоняется от ее уплаты. В такую неприятную ситуацию можно попасть за неоплаченные кредиты, жилищно-коммунальные услуги, задолженности по штрафам, алиментам и т.д. В этом случае постановление о принятии меры по обеспечению выполнения исполнительного документа направляется должнику. С момента его уведомления тот считается бесправником.

Если вы попали в такую ситуацию, не игнорируйте запрет судебного исполнителя. В любой момент на дороге вас может остановить сотрудник Госавтоинспекции, и тогда водительское удостоверение будет изъято, а транспорт отправится на штрафстоянку. Данная мера применяется на срок не более чем до выполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Кроме того, судебный исполнитель вправе вынести предписание и о запрете на выдачу водительского удостоверения. А это значит, что должник так и не сможет стать водителем, пока не рассчитается с долгами. Поэтому, чтобы не остаться без машины, своевременно гасите свои долги.