В большой многодетной семье Драенковых из деревни Морозовичи на фронт ушли четверо братьев, все они вернулись домой с Победой.В большой многодетной семье Драенковых из деревни Морозовичи на фронт ушли четверо братьев, все они вернулись домой с Победой.

Учетно-послужные карты подполковника Ивана Драенкова хранятся сегодня в центральном архиве МО. Благодаря его племяннику Валерию Исаковичу, содействию районного военного комиссариата копии этих карт стали и достоянием семьи. Валерий Драенков, по инициативе которого мы уже рассказывали о боевом пути троих из братьев – Исака, Сергея и Федора, – не мог не исполнить свой долг, чтобы о судьбе еще одного из братьев и его дяди Иване Емельяновиче узнали его земляки-будакошелевцы.

Валерий Исакович помнит дядю, как физически сильного человека, высокого роста, который мог без труда приподнять переднюю часть машины. Он всегда приезжал на малую родину в отпуск, не забывал родных, был почетным гостем на свадьбе у Валерия Исаковича. Несмотря на военные должности и звания, а закончил службу он в звании подполковника и в должности заместителя начальника оперативно-разведывательного отделения по боевой подготовке 138-й истребительной авиадивизии 1-й отдельной армии, Иван Драенков оставался простым, открытым для общения человеком.

Родился он 7 октября 1916 года. Вместе с братом-двойняшкой Сергеем окончил Недойскую десятилетку. В ноябре 1938-го техник-судомеханик Гомельского речного порта стал курсантом военно-авиационного технического училища, затем переучился на авиамеханика в Тбилиси. Когда началась война, просился на фронт, но его направили на Дальний Восток.

Еще в юношеские годы Иван Емельянович занимался в Гомельском аэроклубе, был знаком с Павлом Головачевым и мечтал о небе. В 1942 году переучился на летчика-истребителя, а до этого был механиком на бомбардировщиках. Участвовал в войне с Японией, за что награжден медалью «За победу над Японией». Среди его наград – медаль «За боевые заслуги» (1947), юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948), орден Красной Звезды (1950), орден Красного Знамени (1956).

В послевоенное время Иван Драенков служил в авиации в Румынии, Шауляе. Похоронен в Борисполе на Украине в 1974 году. Несмотря на то, что он не участвовал в боях с фашистами в годы Великой Отечественной, так же, как и миллионы советских солдат и офицеров, Иван Емельянович стоял на защите Родины на дальних ее рубежах и приближал долгожданную Победу.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива семьи Драенковых