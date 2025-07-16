Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань обсудил вопросы укрепления взаимодействия на межрегиональном и страновом уровнях с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава юго-восточного региона продемонстрировал представителям посольства видеопрезентацию социально-экономического потенциала Гомельской области. Он отметил, что за последние пять лет товарооборот между регионом и Китаем увеличился вдвое. Взаимовыгодное сотрудничество развивается и укрепляется по различным направлениям. «КНР является стратегическим партнером как для Беларуси в целом, так и для Гомельской области в частности. Видим, что спрос китайского потребителя на белорусскую продукцию растет. И мы готовы увеличивать объемы поставок», — подчеркнул Иван Крупко, акцентировав, что сотрудничество выстраивается на взаимовыгодной основе. Как пример успешной совместной проработки от научного до производственного уровня привел один из проектов в молочной отрасли. Новое производство планируется запустить в начале осени.

Председатель облисполкома также рассказал, что между гомельскими и китайскими регионами заключено пять соглашений о побратимских отношениях, еще 12 таких соглашений связывают города. «Наше сотрудничество развивается динамично. Мы проработали и двигаемся по утвержденным дорожным картам. Всегда открыты к обсуждению и реализации новых проектов», — заверил он. Одной из возможностей для этого станет Гомельский экономический форум, на который приглашены и китайские партнеры.

Посол КНР Чжан Вэньчуань впервые в Гомельской области, однако уже успел оценить уровень гостеприимства и потенциал региона. «На встрече мы договорились о дальнейшем укреплении нашей дружбы и сотрудничества во всех сферах: экономике, образовании, культуре, туризме и др. Мы можем найти и дать новый импульс для развития китайско-белорусского партнерства», — подчеркнул он, заверив, что посольство будет служить своего рода мостом для укрепления сложившихся и установления новых связей.

Двухдневная программа визита включает как ознакомление с производственным и образовательным потенциалом, так и посещение Гомельского областного музея военной славы, дворца Румянцевых и Паскевичей, мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» с возложением цветов.