Инновационные методы контроля с помощью квадрокоптеров стали активно применять сотрудники ГАИ на дорогах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Высокотехнологичные устройства помогают при патрулировании дорог, выявляя нарушения, которые ранее могли остаться незамеченными, а следовательно, и безнаказанными. Теперь же все чаще инспекторы используют почти незаметный инструмент контроля — квадрокоптер.

Впервые испробовали такой алгоритм контроля еще в прошлом году, а с марта этого года сотрудники ГАИ практически каждую неделю проводят мониторинг сверху. «С марта выявлено более 100 нарушений. Основные из них — выезд на полосу встречного движения и обгон на пешеходном переходе. Это грубейшие нарушения ПДД, которые могут быть чреваты трагическими последствиями, поэтому за них предусмотрено наказание вплоть до лишения права управления. К слову, при таком патруле нередко задерживались и бесправники за рулем», — акцентировали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Особенно плотный контроль ведется в выходные дни, когда поток машин возрастает, а также на аварийно опасных участках. Одновременно на участке дороги патрулирует три экипажа, один из которых отслеживает ситуацию сверху, затем передает данные и видео, подтверждающие факт нарушения, инспекторам в обоих направлениях. Водителей, допустивших нарушение ПДД, останавливают и привлекают к ответственности. Как правило, все признают вину, ведь факты их вождения запечатлены.

К примеру, в минувшие выходные сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома отрабатывали автодорогу Р82 Октябрьский — Паричи — Речица и подъезд к Гомелю от автодороги М10 (Гомельский и Добрушский районы). За этот период было выявлено более 10 фактов нарушения правил обгона, выезда на полосу встречного движения, а также 3 нарушения со стороны водителей мототранспорта», — рассказали в областной ГАИ.

Технологии не стоят на месте, и в областной ГАИ активно используют их при скрытом мониторинге. «Водителям важно быть дисциплинированными и аккуратными на дорогах, всегда и везде соблюдать ПДД, ведь «невидимый инспектор» может оказаться где угодно», — подчеркнули в УВД.