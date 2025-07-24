Ранний доступ ребенка к смартфону может привести к серьезным нарушениям в психике. Об этом свидетельствуют результаты исследования влияния наличия смартфонов у детей на их психическое здоровье и благополучие в более старшем возрасте, опубликованные журналом Journal of Human Development and Capabilities, сообщает BBC.

В исследовании приняли участие более 100 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет из 163 стран и территорий.

Как выявил анализ, чем раньше ребенок получает в свое распоряжение смартфон, тем выше вероятность того, что в более старшем возрасте у него начнутся проблемы с психическим здоровьем. Так, согласно исследованию, дети, у которых смартфон появился до достижения ими 13-летнего возраста, став взрослыми, намного чаще испытывают тревожность и отчужденность, также их чаще посещают суицидальные мысли.

«Самые тяжелые последствия наблюдаются у тех, кто получил в распоряжение смартфон до 13 лет. Особенно это касается девушек: у них выше уровень тревожности, ощущение оторванности от реальности, а иногда и суицидальные мысли», — указывает ведущий автор исследования, профессор американского аналитического центра Sapien Labs Тара Тьягараджан.

Отмечается, что оценка состояния психического здоровья молодежи проводилась с помощью коэффициента психического здоровья MHQ (Mental Health Quotient), который учитывает уровень эмоциональных, когнитивных и социальных функций. У тех, кто получил смартфон в 13 лет, средний показатель MHQ составил порядка 30 баллов, а у тех, кто начал пользоваться телефоном в 5-6 лет, он падает почти до нуля. При этом особенно заметны эти различия у девушек: почти у половины (48%) начавших пользоваться смартфоном в 5-6 лет, были зафиксированы выраженные суицидальные мысли, в то время как в группе тех, кто получил телефон только в 13 лет, они фиксируются почти вдвое реже. Среди юношей разница этих двух показателей также заметна — 31% против 20%.

Специалисты уточняют, что психическое здоровье ребенка ухудшает доступ не к самому устройству, а к интернету, в частности, к социальным сетям. По их словам, излишне раннее знакомство ребенка с интернетом — причина примерно 40% всех проблем с психикой у молодежи, включая случаи травли в сети (кибербуллинга), разнообразные нарушения сна и ослабление семейных связей.

В исследовании обращается внимание на то, что, несмотря на формально существующие возрастные ограничения, цифровые платформы не справляются с эффективной блокировкой, и доступ туда открыт и детям младше 13 лет.

Авторы исследования настоятельно рекомендуют законодателям ввести ряд ограничительных мер, аналогичных тем, что установлены для регулирования продажи алкоголя или табака. Среди предложений — обязательное обучение цифровой гигиене в рамках школьной программы; строгая верификация возраста пользователей на цифровых платформах; запрет на доступ к любым социальным сетям детей, не достигших 13-летнего возраста; развитие рынка альтернативных устройств («детские» телефоны без доступа к интернету и соцсетям).

Эксперты заключают, что без системного подхода будущее поколение рискует вырасти эмоционально уязвимым и социально дезориентированным.