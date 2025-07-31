Дождливую и прохладную эстафету примет заключительный месяц лета. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Заключительный день июля простится с нами сырой и прохладной погодой. Дождливую и прохладную эстафету примет и заключительный месяц лета. Но несмотря на то, что август стартует с прохладных позиций, по предварительным прогнозам, уже в воскресенье температурный фон постарается вернуться в свое климатическое русло и даже превысит средние многолетние значения. Однако ненадолго.

В среду, 6 августа, атмосферный фронт с Западной Европы принесет в страну не только дожди различной интенсивности, но и более прохладный воздух. Показания термометров начнут постепенно понижаться, и если в среду температурный фон в разрезе страны будет довольно контрастный от плюс 16 градусов по западу до плюс 28 градусов по востоку, то в дальнейшем он понизится уже повсеместно. При этом в течение прогнозируемого периода погодные условия Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, поэтому дожди продолжатся, в отдельные дни местами по стране ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до сильного порывистого. Во влажном воздухе в ночные и утренние часы не исключены туманы», — отметили в Белгидромете.

1 августа, ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем по Витебской и Могилевской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части территории страны местами пройдут кратковременные дожди. По северо-востоку страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по востоку — плюс 16-18. Днем будет 19-25 градусов выше нуля. В пятницу,, ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем по Витебской и Могилевской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части территории страны местами пройдут кратковременные дожди. По северо-востоку страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по востоку — плюс 16-18. Днем будет 19-25 градусов выше нуля.

В субботу, 2 августа, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем — плюс 21-28.

В воскресенье, 3 августа, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет 23-30 градусов выше нуля.

В понедельник и вторник, 4-5 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла, днем — плюс 22-29. В понедельник и вторник,, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла, днем — плюс 22-29.

В среду, 6 августа, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 16 градусов по западу до плюс 28 градусов по востоку.